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Не проиграть Сербии: почему для Украины так важен последний матч отбора Евро-2020

вторник, 15 октября 2019, 14:00
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Сборная Украины уже гарантировано примет участие в групповом этапе чемпионата Европы 2020 года, однако последняя игра отборочного цикла не будет формальностью для украинских футболистов.

Для того, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке европейского первенства, подопечным Андрея Шевченко достаточно набрать одно очко в последней встрече группы B с Сербией.

Отметим, что в первую корзину попадают шесть лучших первых мест по итогам квалификационного раунда.

Игра с Сербией пройдет 17 ноября в Белграде.

Если Украина попадет в список сеяных, то в таком случае украинцы могут избежать встречи с топ-сборными уже на групповом этапе Евро-2020.

Напомним, что Украина победила чемпионов Европы и с первого места вышла на Евро-2020.

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