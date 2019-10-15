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Украина - Португалия: видеообзор матча

вторник, 15 октября 2019, 01:25
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Сборная Украины обыграла национальную команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и досрочно с первого места вышла в финальную часть турнира.

Победу нашей команде принесли голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко. У португальцев результативным ударом с пенальти отметился Криштиану Роналду. Матч наша сборная завершала в меньшинстве из-за удаления Тараса Степаненко.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2020 ГОДА

ГРУППА I, 8-Й ТУР

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ - 2:1

Голы: Яремчук, 6; Ярмоленко, 27; Роналду, 73.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90+4), Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73), Марлос (Коноплянка, 63).

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутиньо (Фернандеш, 56), Мариу (Брума, 68), Б. Силва, Роналду, Гедеш (Фелиш, 46).

Удаление: Степаненко, 72 (вторая желтая карточка).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко дал первый комментарий после выхода на Евро-2020.

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