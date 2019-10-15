Свое обещание держу: Шевченко дал первый комментарий после выхода на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы над национальной командой Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и выхода в финальную часть турнира заявил, что сдержал обещание, данное годом ранее.

Об этом 43-летний наставник сказал в эфире телеканала "Футбол 1".

"Я свою обещание держу. Я пообещал, что мы выйдем на Евро - мы это сделали. Поздравляю всю Украину. Мне тяжело говорить, столько эмоций отдали. Благодарен Киеву и всей Украине за поддержку. Выстояли последние 15 минут из-за болельщиков. Благодарю болельщиков и журналистов. Мне приятно", - сказал Шевченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020.