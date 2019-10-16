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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Ничего не знаю: украинский чемпион шокировал заявлением по конфликту на Донбассе

среда, 16 октября 2019, 11:39
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Украинский чемпион мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик перед боем против россиянина Артура Бетербиева поделился мнением о конфликте на Донбассе.

Слова Гвоздика приводит Fightnews.

"Война Украины с Россией? Я спортсмен и не хочу проводить параллели с боем против Артура Бетербиева. Я живу в Калифорнии, он живет в Монреале. Я просто ничего об этом не знаю", - сказал Гвоздик.

Напомним, бой между Гвоздиком и Бетербиевым, который владеет чемпионским поясом по версии IBF, пройдет в ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии (США). Оба боксера все свои предыдущие поединки выиграли. У Гвоздика - 17 побед, у Бетербиева - 14.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гвоздик провел дуэль взглядов с российским боксером.

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