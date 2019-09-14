Гвоздик провел дуэль взглядов с российским боксером: опубликовано видео

13 сентября состоялась первая пресс-конференция, посвященная бою чемпиона WBC в полутяжелом весе украинца Александра Гвоздика против обладателя титула IBF россиянина Артура Бетербиева.

Как и полагается, спортсмены ответили на вопросы журналистов, после чего провели традиционную дуэль взглядов.

Как известно, бой Гвоздика с Бетербиевым пройдет 18 октября в Филадельфии.

Последний бой Гвоздик провел в конце марта, когда победил француза Дуду Нгумбу в результате технического нокаута в пятом раунде. Титул чемпиона мира украинец завоевал в декабре прошлого года, когда нокаутировал в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

Бетербиев уже дважды защищал свой титул.

Ранее "Апостроф" сообщал, что осень 2019 года обещает быть одной из самых жарких для украинских любителей бокса.