Гвоздик провел битву взглядов с российским нокаутером: видео

В четверг, 17 октября, в США украинский боксер Александр Гвоздик провел битву взглядов со своим будущим соперником россиянином Артуром Бетербиевым.

Во время традиционной процедуры наш соотечественник выглядел достаточно расслабленным, в то время как его соперник был сконцентрирован, ни разу так и не улыбнувшись.

Дуэль взглядов состоялась после традиционной пресс-конференции.

Напомним, на кону в предстоящем бою между Гвоздиком и Бетербиевым будут стоять два чемпионских пояса: WBC, которым владеет украинец, и IBF, принадлежащий россиянину. На счету Гвоздика 17 побед в 17 боях (14 нокаутом). Бетербиев выиграл все свои 14 боев досрочно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион шокировал заявлением по конфликту на Донбассе.