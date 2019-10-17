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Зачем ехала? Свитолина опозорилась на турнире в России

четверг, 17 октября 2019, 15:56
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опозорилась на теннисном турнире в Москве. Украинка, посеянная под первым номером на Кубке Кремля, в трехсетовом матче проиграла россиянке Веронике Кудерметовой и покинула турнир.

Матч продлился чуть более двух часов. Первый сет без борьбы выиграла хозяйка корта - 6:2. Во второй партии украинка взяла реванш - 6:1. Третий сет лучше начала Свитолина: она повела в счете 2:0. После этого она отдала свою подачу, но следом сделала брейк. Однако развить успех она не смогла. На концовку поединка больше сил осталось у Кудерметовой, которая и выиграла встречу.

КУБОК КРЕМЛЯ

1/8 финала

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 1:2 (2:6; 6:1; 5:7)

Отметим, что Кудерметова стала настоящей грозой для украинских теннисисток. Ранее она обыграла в двух сетах Даяну Ястремскую на турнире в Тяньцзине (Китай).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина завоевала право участия в Итоговом чемпионате WTA.

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