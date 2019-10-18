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"Шахтер" уничтожил команду из села в матче чемпионата Украины: видео

пятница, 18 октября 2019, 20:51
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"Шахтер" уничтожил "Колос" в матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу, разгромив его со счетом 6:0.

Победу лидеру чемпионата принесли дубли Жуниора Мораеса и Тайсона, а также голы Евгения Коноплянки и Додо. По игре счет мог быть и гораздо больше, однако и без того "горняки" одержали свою самую крупную победу в текущем розыгрыше чемпионата Украины.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

11-й тур

ШАХТЕР - КОЛОС - 6:0

Голы: Мораес, 5; Коноплянка, 26; Додо, 32; Тайсон, 43; Тайсон, 45; Мораес, 61.

"Шахтер": Пятов, Додо, Матвиенко, Бондарь, Сиприано (Марлос, 63), Коваленко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 46), Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес (Борячук, 72).

"Колос": Яшков, Сахневич, Рябов, Парамонов, Мигунов (Черноморец, 46), Милько, Ильин (Морозко, 46), Смирный, Волков, Костышин, Нехтий (Лысенко, 65).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть в восторге от шикарного предложения звезды сборной Украины.

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