Вы красавцы с Зиной: сеть в восторге от шикарного предложения звезды сборной Украины

Болельщики в социальных сетях активно обсуждают предложение, которое сделал полузащитник сборной Украины Александр Зинченко ведущей телеканалов "Футбол 1" и "Футбол 2" Владе Седан.

Фанаты искренне радуются за пару и делятся своими эмоциями от события. "Апостроф" собрал самые яркие комментарии пользователей по случаю предложения, сделанного футболистом возлюбленной.

Напомним, Зинченко сделал предложение своей девушке на стадионе "Олимпийский" в Киеве после победы сборной Украины в матче отборочного цикла чемпионата Европы с национальной командой Португалии и выхода в финальную часть турнира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020.