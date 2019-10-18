Суркис и Павелко подрались на матче Украина - Португалия: все подробности

Между президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Павелко и братьями Игорем и Григорием Суркисами, первый из которых является президентом киевского "Динамо", а второй - почетным членом УЕФА, произошел серьезный конфликт во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Украины и Португалии.

Об этом сообщает "Футбол24".

По информации источника, причиной инцидента стало нахождение в президентской ложе "Олимпийского", где за матчем наблюдали освобожденные моряки и другие пленные, которых обменяли в сентябре на российских заключенных, Григория Суркиса, который является депутатом пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь". Бывшие узники Кремля потребовали, чтобы тот покинул ложе, заявив, что если этого не случится, свои места оставят они. На требование Павелко покинуть ложе Суркис ответил отказом, что и стало причиной конфликта.

По другой версии, которую prosportz.kz рассказал глава профсоюза футболистов Олег Печерный, инцидент был спровоцирован Павелко, который в нетрезвом виде накинулся на братьев Суркисов, за что получил удар в лицо.

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