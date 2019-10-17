Лидер сборной Украины сделал предложение своей девушке на "Олимпийском": яркие фото

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал предложение своей девушке ведущей телеканала "Футбол 1" Владе Седан на стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

"Самое главное "ДА" в моей жизни", - написал Зинченко, прикрепив фотографию волнующего момента.

Об отношениях Зинченко и Седан стало известно 8 июня этого года. Футболист давал интервью Седан после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сербией (5:0) и во время диалога поцеловал девушку. Позже Зинченко подтвердил, что встречается с Седан.

22-летний Зинченко является воспитанником донецкого "Шахтера". В 2016 году он перешел в "Манчестер Сити", в составе которого стал двукратным победителем английской Премьер-лиги.

Ранее "Апостроф" приводил слова Зинченко после игры с Португалией (2:1), который заявил, что каждый украинец займется любовью той ночью.