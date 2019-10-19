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Гвоздик - Бетербиев: полное видео боя

суббота, 19 октября 2019, 08:31
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Украинский чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик потерял титул, уступив российскому чемпиону мира по версии IBF Артуру Бетербиеву.

Встреча проходила в ночь на 19 октября в Филадельфии и завершилась досрочной победой россиянина в десятом раунде, когда Гвоздик трижды оказался на настиле.

Смотрите на "Апострофе" полное видео боя:

Таким образом, Гвоздик потерял пояс чемпиона мира по версии WBC. В свою очередь российский боксер добыл 15-ю победу подряд и теперь стал обладателем двух титулов. Интересно, что еще два пояса в данном весе также принадлежат представителям России.

Напомним, что в воскресенье утром, 13 октября, украинский боксер Александр Усик провел дебютный бой в супертяжелой весовой категории.

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