"Заря" вырвала победу у второй команды Украины: видео

В матче 11-го тура чемпионата Украины "Заря" дома одержала волевую победу над "Десной", которая занимает 2-е место в турнирной таблице первенства страны.

Счет в матче открыли гости. На 17-й минуте "Десну" вперед вывел Максим Дегтярев. "Заря" вырвала победу в самом конце встречи. Сначала на 83-й минуте счет сравнял Богдан Леднев. А через две минуты три очка луганчанам принес Владлен Юрченко, реализовавший пенальти.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

11-й тур

ЗАРЯ - ДЕСНА - 2:1

Голы: Дегтярев, 17; Леднев, 81; Юрченко, 85 (с пенальти).

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин (Леднев, 46), Юрченко, Хомченовский, Кабаев (Русин, 46), Громов (Будковский, 83).

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Огиря, Богданов (Конопля, 89), Калитвинцев (Хлебас, 88), А. Фаворов, Картушов, Дегтярев (Ермаков, 75).

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