Где смотреть онлайн Динамо - Александрия: расписание трансляций

В воскресенье, 20 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и "Александрией". Игра пройдет в столице на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Динамо" - "Александрия".

Начало матча - в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между киевским и александрийским коллективами пройдет на телеканале "2+2".

Всего между собой команды провели 21 матч. Преимущество в личных встречах удерживают киевляне. На их счету 15 побед. 4 встречи завершились вничью. "Александрия" выиграла 2 поединка.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 3-е место, набрав 20 очков. "Александрия" находится на соседнем 4-м месте, в активе команды 19 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" вырвала победу у второй команды Украины.