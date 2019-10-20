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"Ливерпуль" потерял первые очки в сезоне в матче с "Манчестер Юнайтед": видеообзор

воскресенье, 20 октября 2019, 20:22
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Фото: premierleague.com

В Манчестере состоялся матч девятого тура чемпионата Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью.

В первом тайме команды на протяжении длительного времени играли без моментов. На 34-й минуте счет мог открыть Фирмино, но его удар с 10 метров оказался слишком слабым и Давид де Хеа без проблем поймал мяч. В следующей атаке "Манчестер Юнайтед" открыл счет. Джеймс прострелил с фланга и Рэшфорд переправил мяч в сетку. Игроки "Ливерпуля" настаивали, что в начале голевой атаки был фол со стороны Линделефа, но арбитр посмотрел повтор и засчитал гол. В конце тайма Мане мог сравнять счет, но его гол был отменен из-за игры рукой.

Во 2-м тайме "Ливерпуль" сумел уйти от поражения. Робертсон прострелил с фланга и Лаллана переправил мяч в пустые ворота. В итоге, матч завершился вничью.

Таким образом, "Ливерпуль" впервые в сезоне потерял очки, прервав 17-матчевую победную серию, которая тянулась еще с прошлого сезона. Несмотря на это, мерсисайдцы продолжают лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" поднялся на 13-е место.

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" - 1:1 (1:0)

Голы: Рэшфорд (36) - Лаллана (85)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Уан-Биссака, Линделеф, Рохо, Джеймс, Мактомини, Перейра, Фред, Магуайр, Рэшфорд (Марсьяль, 84).

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 82), Хендерсон (Лаллана, 71), Мане, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 60), Фирмино.

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