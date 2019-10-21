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Английский топ-клуб хочет подписать игрока сборной Украины

понедельник, 21 октября 2019, 10:53
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Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский может перейти в лондонский "Челси".

Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, "Челси" следит за выступлениями 26-летнего хавбека, который сейчас выступает за итальянскую "Аталанту". Скауты лондонского клуба даже просматривали игру футболиста в одном из недавних матчей сборной Украины и остались довольны увиденным. Ожидается, что уже следующим летом "Челси" будет готов предпринять попытку подписать игрока.

Отметим, что в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Малиновский стал лучшим в составе сборной Украины по системе "гол+пас". На его счету 3 забитых мяча и 3 голевые передачи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" в борьбе за 2-е место обыграло прямого конкурента.

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