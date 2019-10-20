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"Динамо" в борьбе за 2-е место обыграло прямого конкурента: видео

воскресенье, 20 октября 2019, 18:56
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Киевское "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата Украины на своем поле обыграло "Александрию" со счетом 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 32-й минуте. Его автором стал защитник киевлян Виталий Миколенко.

Победа позволила "Динамо" набрать 23 очка и выйти на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

11-й тур

ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ - 1:0

Гол: Миколенко, 32.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Гармаш (Вербич, 68), Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Соль, Де Пена.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко, Гречишкин, Ковалец, Банада, Лучкевич (Ситало, 66), Безбородько (Шастал, 61), Третьяков (Задерака, 80).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" вырвала победу у второй команды Украины.

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