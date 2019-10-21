Месси, Роналду и другие: назван список претендентов на звание лучшего футболиста мира

Стал известен список из 30 претендентов на "Золотой мяч" - награду, которую французский журнал France Football вручает лучшему футболисту мира по итогам года.

Об этом сообщает сайт France Football.

В число номинантов вошли: Роберт Левандовски ("Бавария"), Бернарду Силва, Рияд Марез, Кевин де Брюйне, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг (все - "Манчестер Сити"), Вирджил ван Дейк, Роберто Фирмино, Садио Мане, Алиссон, Джорджиньо Вейналдум, Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах (все - "Ливерпуль"), Сон Хын Мин, Уго Льорис (оба - "Тоттенхэм Хотспур"), Лионель Месси, Антуан Гризманн, Френки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген (все - "Барселона"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Душан Тадич, Донни ван де Бек (оба - "Аякс"), Криштиану Роналду, Маттейс де Лигт (оба - "Ювентус"), Карим Бензема, Эден Азар (оба - "Реал"), Килиан Мбаппе, Маркиньос (оба - ПСЖ), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Жоау Фелиш ("Атлетико").

Обладателя "Золотого мяча" назовут 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим игроком года по версии ФИФА был признан Лионель Месси.