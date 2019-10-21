Тренер хорватского "Динамо" удивил заявлением перед матчем с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" сделал неожиданное заявление о силе чемпионата Украины.

Слова Бьелицы приводит официальный сайт "Динамо" (Загреб).

"Наши тренеры смотрели матчи "Шахтера", но в Украине довольно слабый чемпионат, поэтому эти встречи нельзя считать эталоном примера игры "горняков". Мы больше ориентируемся на матчи "Шахтера" в еврокубках как в этом, так и в прошлом сезоне", - сказал Бьелица.

Напомним, матч между "Шахтером" и "Динамо" состоится во вторник, 22 октября, в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи - в 19:55.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" уничтожил команду из села в матче чемпионата Украины.