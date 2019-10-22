Атлетико - Байер - 1:0 Видеообзор

В матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" обыграл леверкузенский "Байер" со счетом 1:0.

Автором единственного гола в игре стал форвард "матрасников" Альваро Мората. Он головой поразил ворота гостей после навеса Ренана Лоди.

В турнирной таблице группы D "Атлетико" набрал 7 очков и вышел на 1-е место. "Байер" идет последним, так и не пополнив очковый багаж.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа D, 3-й тур

АТЛЕТИКО - БАЙЕР - 1:0

Гол: Мората, 78.

Атлетико: Облак, Триппьер, Хименес (Эрмосо, 15), Фелипе, Ренан Лоди, Коке (Мората, 70), Эррера, Томас, Сауль, Корреа (Лемар, 62), Диего Коста.

Байер: Градецки, Вайзер, Та, С. Бендер (Драгович, 90+2), Л. Бендер, Белараби, Баумгартлингер, Демирбай (Аларио, 84), Амири, Хаверц (Паулиньо, 76), Фолланд.

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