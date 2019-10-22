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"Шахтер" потерял важнейшие очки в битве с "Динамо" в Лиге чемпионов

вторник, 22 октября 2019, 21:47
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Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый мяч в игре забил Евгений Коноплянка, реализовавший выход один на один с Домиником Ливаковичем. Еще до перерыва гости усилиями Дани Ольмо счет сравняли. После перерыва хорваты и вовсе вышли вперед. Пятов привез ненужный пенальти, а Мислав Оршич его реализовал. Сравнять счет "Шахтеру" удалось благодаря гениальной передачи Алана Патрика и результативному удару Додо, который обыграл Ливаковича и поразил уже практически пустые ворота гостей.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа C, 3-й тур

ШАХТЕР - ДИНАМО - 2:2

Голы: Коноплянка, 16; Ольмо, 25; Оршич, 60 (с пенальти); Додо, 75.

Шахтер: Пятов, Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66), Мораес.

Динамо: Ливакович, Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович, Моро, Адеми (Гояк, 68), Леовац, Ольмо, Оршич (Иванушец, 89), Гавранович (Петкович, 62).

Видеообзор 1-го тайма:

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в юношеской Лиге чемпионов.

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