Игрок сборной Украины вошел в 10-ку лучших молодых футболистов мира

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин вошел в 10-ку лучших молодых футболистов мира 2019 года.

Об этом сообщает France Football.

20-летний украинец был включен в число претендентов на награду Kopa Trophy, которая вручается французским изданием лучшему игроку в мире в возрасте до 21 года. Также в десятку претендентов на награду вошли: Ли Канг Ин ("Валенсия", Южная Корея), Самуэль Чуквуезе ("Вильярреал", Нигерия), Мойзе Кин ("Эвертон", Италия), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия), Жоау Фелиш ("Атлетико", Португалия), Матейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус", Нидерланды), Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия), Кай Хаверц ("Байер", Германия), Маттео Гендузи ("Арсенал", Франция).

Напомним, текущий сезон Лунин проводит в аренде в "Вальядолиде".

Ранее "Апостроф" сообщал, что назван список претендентов на звание лучшего футболиста мира.