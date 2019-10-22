Королевский клуб одержал важную победу в турецком аду

В матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов мадридский "Реал" на выезде обыграл турецкий "Галатасарай" со счетом 1:0. Встреча состоялась на стамбульском стадионе "Али Сами Йен", на котором местные фанаты традиционно встречают соперников лозунгом "Добро пожаловать в ад!"

"Галатасарай" мощно начал встречу и Андоне имел два хороших момента, чтобы открыть счет, но голкипер "Реала" оба раза был на высоте. На 18-й минуте Азар отпасовал на Крооса, который пробил с 15 метров, мяч задел ногу защитника и влетел в верхний угол ворот.

Во втором тайме Азар мог увеличить разрыв в счете, но обыграв вратаря попал в перекладину.

"Реал" одержал первую победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне и поднялся на второе место в турнирной таблице группы А. В 4-м туре "Реал" сыграет с "Галатасараем" на своем поле. Матч состоится 6 ноября.

"Галатасарай" Турция – "Реал" Испания - 0:1 (0:1)

Гол: Кроос (18)

"Галатасарай": Муслера, Нагатомо, Луйиндама, Мариано, Маркао Тейшейра, Сери (Мор, 77), Донк (Фегули, 46), Бельханда (Байрам, 67), Нзонзи, Бабел, Андоне.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Марсело, Варан, Вальверде (Хамес, 79), Каземиро, Азар (Винисиус Жуниор, 79), Кроос, Родриго, Бензема.

Предупреждения: Сери (46), Нзонзи (69).