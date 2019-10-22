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В России футболист погиб ужасной смертью в полицейском участке: фото

вторник, 22 октября 2019, 17:35
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В российском Калининграде произошла ужасная трагедия с футболистом местной любительской команды, который скончался после попадания в полицейский участок.

Как пишут местные издания, 36-летнего мужчину задержали за мелкое хулиганство и доставили в полицейский участок. Здесь задержанный начал вести себя неадекватно и во время дебоша сорвал радиатор отопления, после чего обварился кипятком.

Как рассказала мать футболиста, у него было обожжено 70 процентов тела, а из полицейского участка его доставили в больницу.

По словам женщины, в некоторых местах тело ее сына превратилось в лоскуты. Врачи констатировали, что такие травмы несовместимы с жизнью. При этом медики уточнили, что обычно с такими ожогами люди живут дольше.

Погибшего звали Иван Вшивков. Он играл за любительский клуб "Прогресс" (Черняховск). У него осталась супруга и двое несовершеннолетних детей.

Напомним, что в Запорожье суд отпустил из-под стражи Дмитрия Межебицкого, который облил супругу-сироту кипятком.

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