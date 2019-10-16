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В Запорожье суд отпустил из-под стражи изверга, облившего кипятком жену-сироту

среда, 16 октября 2019, 07:53
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В Запорожье суд отпустил из-под стражи Дмитрия Межебицкого, который облил супругу-сироту кипятком.

Во время заседания 8 октября суд не стал продлевать ему меру пресечения в виде содержания под стражей и отпустил его под круглосуточный домашний арест.

Прокурор подал апелляцию на решение Ленинского районного суда Запорожья. Ее рассмотрят 16 октября.

Страшный поступок мужчина совершил минувшим летом. Он вылил на свою жену 24-летнюю Анастасию Шаповалову кипяток, а когда она попыталась бежать, он вылил на нее еще 4 литра горячей воды.

По решению суда, с 12 августа он находился под арестом. Что касается пострадавшей, то только несколько дней назад девушка вернулась в Запорожье к детям.

Как сообщал "Апостроф", в июле от остановки сердца умерла Анастасия Ковалева, которую в Запорожье поджег жених. Ей было проведено две операции по пересадке кожи.

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