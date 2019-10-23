Бавария в феерическом матче добыла третью победу в Лиге чемпионов-2019

22 октября в Греции прошел матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между местным "Олимпиакосом" и немецкой "Баварией", который завершился победой гостей со счетом 3:2.

В Греции команды устроили настоящий триллер: сперва "Бавария" была вынуждена обыгрываться, а затем не только сравняла счет, но и вышла вперед. После этого гости забили третий гол, на что греки ответили лишь единожды.

В итоге "Бавария" набрала девять очков после трех туров и уверенно возглавляет турнирную таблицу. У "Олимпиакоса" последнее место и один балл в активе.

В следующем туре "Бавария" сыграет с "Олимпиакосом" у себя дома.

Напомним, что чемпион Италии "Ювентус" с огромным трудом обыграл российский клуб в Лиге чемпионов.