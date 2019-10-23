"Интер" одержал первую победу в ЛЧ-2019

Итальянский "Интер" обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Автором первого гола в игре стал форвард "нерадзурри" Лаутаро Мартинес. На 22-й минуте он вышел один на один с голкипером гостей Романом Бюрки и спокойно его переиграл. Ассистировал аргентинцу Стефан де Врей. Точку в матче уже в самом конце основного времени поставил Антонио Кандрева.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

3-й тур. Группа F

ИНТЕР Италия - БОРУССИЯ Германия - 2:0

Голы: Мартинес, 22; Кандрева, 89.

"Интер": Ханданович, Асамоа (Бираги, 80), Шкриньяр, Годин, де Врей, Барелла, Брозович, Гальярдини, Кандрева, Лукаку (Эспозито, 62), Мартинес (Валеро, 90).

"Боруссия": Бюрки, Шульц, Аканджи (Ларсен, 74), Хуммельс, Хакими, Дилэйни (Дауд, 65), Витсель, Брандт, Т. Азар (Геррейру, 84), Вайгль, Санчо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" уничтожил третью команду Италии в Лиге чемпионов.