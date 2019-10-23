"Манчестер Сити" уничтожил третью команду Италии в Лиге чемпионов

Чемпион Англии "Манчестер Сити" не заметил сопротивления третьей команды Италии в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась победой англичан со счетом 5:1.

Интересно, что хозяева пропустили первыми от украинца Руслана Малиновского, но затем огорчили гостей пять раз.

Хет-трик на свой счет записал Стерлинг, еще два мяча забил Агуэро.

После трех туров у "горожан" максимум баллов. "Аталанта" и "Шахтер" набрали по четыре балла и занимают второе и третье места соответственно.

"Манчестер Сити" - "Аталанта" 5:1

Голы: Агуэро, 34, 48, Стерлинг, 58, 64, 69

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Родри (Стоунз, 41), Менди (Канселу, 71) - Де Брюйне (Отаменди, 67), Гюндоган, Фоден - Марез, Агуэро, Стерлинг

"Аталанта": Голлини - Толой, Джимсити, Мазьелло (Пашалич, 46) - Кастань, Фрелер, Де Роон, Госенс - Малиновский - Иличич (Хатебур, 72), Гомес (Муриэль, 46)

Предупреждения: Менди, Фоден, Де Брюйне, Отаменди — Мазьелло

Удаление: Фоден, 83 (вторая желтая карточка)

Напомним, что "Шахтер" потерял важнейшие очки в битве с "Динамо" в Лиге чемпионов.