RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

23 октября

07:00
Грибы-зонтики на зиму: простой рецепт сезонной закуски

22 октября

23:34
Суд арестовал экс-нардепа, замешанного в аферах с квартирами для НГУ
22:55
В сети жесткой фотожабой показали проверку "слуг народа" на детекторе лжи
22:04
В Киеве задержали афериста, который зарабатывал на "связях" в ОПУ: фото и реакция офиса Зеленского
21:36
Названы смешные зарплаты у сотрудников Минздрава
20:12
Насколько богаты члены королевской семьи: состояние Елизаветы II, ее детей и внуков
20:05
Забыли про Крым: сети взбудоражили заявления Зеленского и Назарбаева в Токио
19:41
Убийство Вороненкова: стало известно о резонансном решении суда
19:18
Король Таиланда женился на генерале и на генерал-майоре, но что-то в семье двоеженца пошло не так
19:00
Как сделать костюм Джокера на Хэллоуин: грим, вещи и аксессуары
17:30
Депутат Рады показал на видео итальянскую виллу топ-пропагандиста Кремля
17:09
Тренер раскрыл секрет безупречной фигуры 63-летней актрисы "Терминатора"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Манчестер Сити - Аталанта - 5:1 Видеообзор

среда, 23 октября 2019, 07:20
переглянути новину українською

В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" разгромил итальянскую "Аталанту" со счетом 5:1.

Счет в середине первого тайма открыл украинский полузащитник Руслан Малиновский, который реализовал пенальти. Впрочем, англичане вышли вперед еще до перерыва благодаря дублю Серхио Агуэро. Во втором тайме Рахим Стерлинг отметился хет-триком и довел счет до крупного.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы С, набрав девять очков в трех матчах. "Аталанта" занимает четвертое место в группе, не набрав ни одного очка.

В 4-м туре "Манчестер Сити" сыграет с "Аталантой" в гостях и может досрочно гарантировать себе выход в плей-офф. Матч состоится 6 ноября.

"Манчестер Сити" - "Аталанта" - 5:1 (2:1)

Голы: Агуэро, 34, 38 (с пенальти), Стерлинг, 58, 64, 69 - Малиновский, 28 (с пенальти)

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Родри (Стоунз, 41), Менди (Канселу, 71) - Де Брюйне (Отаменди, 67), Гюндоган, Фоден - Марез, Агуэро, Стерлинг

"Аталанта": Голлини - Толой, Джимсити, Мазьелло (Пашалич, 46) - Кастань, Фрелер, Де Роон, Госенс - Малиновский - Иличич (Хатебур, 72), Гомес (Муриэль, 46)

Удаление: Фоден, 83 (вторая желтая карточка)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Аякс - Челси: онлайн трансляция

Славия - Барселона: онлайн трансляция

Интер - Боруссия: онлайн трансляция

Галатасарай - Реал - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: