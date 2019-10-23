Манчестер Сити - Аталанта - 5:1 Видеообзор

В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" разгромил итальянскую "Аталанту" со счетом 5:1.

Счет в середине первого тайма открыл украинский полузащитник Руслан Малиновский, который реализовал пенальти. Впрочем, англичане вышли вперед еще до перерыва благодаря дублю Серхио Агуэро. Во втором тайме Рахим Стерлинг отметился хет-триком и довел счет до крупного.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице группы С, набрав девять очков в трех матчах. "Аталанта" занимает четвертое место в группе, не набрав ни одного очка.

В 4-м туре "Манчестер Сити" сыграет с "Аталантой" в гостях и может досрочно гарантировать себе выход в плей-офф. Матч состоится 6 ноября.

"Манчестер Сити" - "Аталанта" - 5:1 (2:1)



Голы: Агуэро, 34, 38 (с пенальти), Стерлинг, 58, 64, 69 - Малиновский, 28 (с пенальти)

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Родри (Стоунз, 41), Менди (Канселу, 71) - Де Брюйне (Отаменди, 67), Гюндоган, Фоден - Марез, Агуэро, Стерлинг

"Аталанта": Голлини - Толой, Джимсити, Мазьелло (Пашалич, 46) - Кастань, Фрелер, Де Роон, Госенс - Малиновский - Иличич (Хатебур, 72), Гомес (Муриэль, 46)

Удаление: Фоден, 83 (вторая желтая карточка)

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