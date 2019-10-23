Супергол Ракицкого не помог: Зенит проиграл немецким "быкам" в Лиге чемпионов

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов чемпион России "Зенит" на выезде играл против немецкого "РБ Лейпцига". Встреча завершилась победой немцев со счетом 2:1.

Интересно, что вперед вышли именно гости после невероятного удара Ярослава Ракицкого из-за пределов штрафной. Однако, красивый мяч от бывшего игрока "Шахтера" и национальной сборной Украины не помог гостям удержать преимущество.

Уже на старте второго тайма Лаймер точным ударом послал мяч в дальний угол ворот, а спустя 10 минут Сабитцер красивым ударом поразил "девятку" ворот противника.

После трех туров в активе "быков" шесть баллов и первое место, а "Зенит" опустился на вторую строчку с четырьмя баллами в активе.

"РБ Лейпциг" - "Зенит" 2:1



Голы: Лаймер, 49, Забитцер, 59 - Ракицкий, 25

РБ Лейпциг: Гулачи - Клостерманн, Орбан, Упамекано, Мукиэле - Лаймер (Демме, 86), Кампль - Сабитцер, Форсберг, Лукман (Поульсен, 69) - Вернер (Кунья, 46)

Зенит: Кержаков - Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос - Дриусси (Мак, 82), Барриос, Оздоев, Шатов (Осорио, 65) - Дзюба, Азмун (Кузяев, 75)

Предупреждение: Барриос