"Александрия" добыла очко в сложнейшем матче Лиги Европы

В матче третьего тура "Александрия" на выезде не смогла отобрать очки у французского "Сент-Этьена". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Главным героем первого тайма стал защитник французской команды Габриэль. В дебюте встречи он открыл счет точным ударом из пределов штрафной украинцев, а менее чем через 10 минут отправил мяч в сетку собственных ворот после прострела с фланга.

В первом тайме реальных моментов для взятия ворот у обеих команд уже не было, хотя хозяева поля активно атаковали ворота Панькива.

Второй тайм начался так, как и завершался первый: команды больше играли в центре поля без опасных моментов.

В целом, вторая половина ничего не принесла опасного для обеих команд, но в последние десять минут хозяева активно атаковали на ворота гостей. Все было безуспешно.

После трех туров "Александрия" набрала два балла, столько же и у французской команды. Обе команды делят 3-4 места в группе.