Интер - Боруссия - 2:0 Видеообзор

В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов итальянский "Наполи" обыграл немецкую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 2:0.

Счет на 22-й минуте матча открыл форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес. Второй гол под занавес поединка забил Антонио Кандрева. В обоих случаях игроки "Интера" реализовали выход один на один с голкипером "Боруссии" Романом Бюрки.

"Интер" занимает 2-е место в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка в трех матчах. Столько же очков и у "Боруссии", которая идет третьей.

ПОДРОБНОЕ ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕХ ГРУПП ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СЕЗОНА-2019/20

В 4-м туре "Интер" и "Боруссия" сыграют в Дортмунде. Матч состоится 5 ноября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

3-й тур. Группа F

ИНТЕР Италия - БОРУССИЯ Германия - 2:0

Голы: Мартинес, 22; Кандрева, 89.

Нереализованный пенальти: Мартинес, 82.

"Интер": Ханданович, Асамоа (Бираги, 80), Шкриньяр, Годин, де Врей, Барелла, Брозович, Гальярдини, Кандрева, Лукаку (Эспозито, 62), Мартинес (Валеро, 90).

"Боруссия": Бюрки, Шульц, Аканджи (Ларсен, 74), Хуммельс, Хакими, Дилэйни (Дауд, 65), Витсель, Брандт, Т. Азар (Геррейру, 84), Вайгль, Санчо.

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