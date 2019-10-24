Интер - Боруссия - 2:0 Видеообзор

В матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов итальянский "Наполи" обыграл немецкую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 2:0.
Счет на 22-й минуте матча открыл форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес. Второй гол под занавес поединка забил Антонио Кандрева. В обоих случаях игроки "Интера" реализовали выход один на один с голкипером "Боруссии" Романом Бюрки.
"Интер" занимает 2-е место в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка в трех матчах. Столько же очков и у "Боруссии", которая идет третьей.
ПОДРОБНОЕ ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕХ ГРУПП ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СЕЗОНА-2019/20
В 4-м туре "Интер" и "Боруссия" сыграют в Дортмунде. Матч состоится 5 ноября.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
3-й тур. Группа F
ИНТЕР Италия - БОРУССИЯ Германия - 2:0
Голы: Мартинес, 22; Кандрева, 89.
Нереализованный пенальти: Мартинес, 82.
"Интер": Ханданович, Асамоа (Бираги, 80), Шкриньяр, Годин, де Врей, Барелла, Брозович, Гальярдини, Кандрева, Лукаку (Эспозито, 62), Мартинес (Валеро, 90).
"Боруссия": Бюрки, Шульц, Аканджи (Ларсен, 74), Хуммельс, Хакими, Дилэйни (Дауд, 65), Витсель, Брандт, Т. Азар (Геррейру, 84), Вайгль, Санчо.
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