Лига чемпионов: "Наполи" вырвал победу в очень тяжелой игре с "быками"

Итальянский "Наполи" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.
Победу неаполитанцам принесли дубль Дриса Мертенса и гол Лоренцо Инсинье. У австрийского клуба двумя забитыми мячами отметился молодой талант Эрлинг Холанд.
ЗАЛЬЦБУРГ Австрия - НАПОЛИ Италия - 2:3
Голы: Мертенс, 17; Холанд, 40 (с пенальти); Мертенс, 64; Холанд, 72; Инсинье, 73.
"Зальцбург": Станкович (Карлос, 33), Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Дака (Ашимеру, 68), Мвепу (Койта, 89), Юнузович, Минамино, Холанд, Хван.
"Наполи": Мерет, Малькюи, Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо, Кальехон (Элмас, 80), Аллан, Руис, Зелинськи, Мертенс (Льоренте, 76), Лосано (Инсинье, 65).
"Наполи" набрал 7 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы E. "Ливерпуль" идет вторым (6 очков), "Зальцбург" - третьим (3), "Генк" - четвертым (1).
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" одержала тяжелейшую победу над скромным чешским клубом.