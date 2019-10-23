Лига чемпионов: "Барселона" одержала тяжелейшую победу над скромным чешским клубом

В матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" на выезде обыграла пражскую "Славию" со счетом 2:1.

"Славия" Чехия – "Барселона" Испания - 1:2 (0:1)

Голы: Борил (50) - Месси (4), Олайинка (57, автогол)

"Славия": Коларж, Кудела, Борил, Цоуфаль, Зелены (Тецль, 46), Масопуст (ван Бюрен, 76), Станчу (Гушбауэр, 77), Шевчик, Соучек, Говорка, Олайинка.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Лангле, Семеду, де Йонг, Бускетс (Видаль, 78), Артур (Ракитич, 84), Гризманн (Дембеле, 69), Суарес, Месси.

Предупреждения: Альба (35), Масопуст (56), Боржил (64), Олайинка (71), Шевчик (76), Дембеле (90).