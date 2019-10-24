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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Новое признание величия: Ломаченко удостоен престижного звания в боксе

четверг, 24 октября 2019, 13:11
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Украинский чемпион Василий Ломаченко, выступающий в легкой весовой категории, удостоен звания "франчайзингового" чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Об этом сообщает BoxingScene.

Это звание дает украинцу возможность не проводить обязательную защиту титула против претендента из США Дэвина Хэйни. Ломаченко получил право договориться о проведении объединительного боя за пояс IBF, который 14 декабря оспорят ганец Ричард Комми и мексиканец Теофимо Лопес. Таким образом, наш соотечественник, которого многие считают лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории, уже в следующем году может воплотить свою мечту и стать абсолютным чемпионом мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что отец Ломаченко получил мировое признание.

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