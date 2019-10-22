Отец Ломаченко получил мировое признание: опубликовано видео

Анатолий Ломаченко, отец и тренер украинского боксера Василия Ломаченко, получил специальную награду за вклад в развитие бокса.

Видео награждения опубликовал YouTube-канал Fight Hub TV.

Анатолий Ломаченко получил пояс всемирного боксерского совета (WBC). Награду специалисту вручил его сын Василий, а также подопечный Александр Усик.

Под руководством 54-летнего Ломаченко Василий становился олимпийским чемпионом, чемпионом мира в полулегком, втором полулегком и легком весах. В данный момент он владеет чемпионскими титулами по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе.

Усик ранее был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а затем успешно дебютировал в супертяжелом весе, победив Чазза Уизерспуна.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко и Усик сохранили ведущие позиции в рейтинге лучших боксеров мира.