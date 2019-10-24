Знаменитая украинская красотка-борчиха выиграла золото на престижном турнире

Украинская борчиха Дарья Белодед стала победительницей турнира по дзюдо из серии Grand Slam.

На турнире, который проходит в Абу-Даби, украинка первенствовала в весовой категории до 48 килограммов. На пути к финалу Белодед одержала четыре победы, а в решающем поединке потратила чуть более минуты для победы над словенкой Марушей Штангар.

19-летняя Белодед является двукратной чемпионкой мира 2018 и 2019 годов и чемпионкой Европы 2017 и 2019 годов. В 2018 году Белодед в возрасте 17 лет стала самой юной чемпионкой мира в истории дзюдо.

Предлагаем Вашему вниманию небольшую фотоподборку юной украинской красавицы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Белодед победила россиянку в финале Европейских игр.