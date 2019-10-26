Гол Зозули принес победу "Альбасете" в битве с лидером чемпионата

В матче 13-го тура второго испанского дивизиона "Альбасете" обыграл "Кадис" со счетом 1:0 благодаря голу украинского нападающего Романа Зозули.

Поединок прошел в упорной борьбе и единственный гол был забит в самой концовке. На 93-й минуте Педро навесил с фланга и Зозуля с близкого расстояния точно пробил головой.

Благодаря победе "Альбасете" вышел на второе место в турнирной таблице Сегунды. "Кадис", несмотря на поражение, сохранил лидерство, опережая "Альбасете" на девять очков. По регламенту Сегунды, в элитный дивизион напрямую выходят две команды, а клубы, которые займут с 3 по 6 места, проведут плей-офф турнир за выход в Примеру.

29-летний Зозуля является воспитанником киевского "Динамо". В нынешнем сезоне форвард провел 11 матчей во втором испанском дивизионе, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Альбасете" действует до лета 2021 года.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты "Альбасете" назвали Зозулю богом.