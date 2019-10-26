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Голевое пиршество: в фантастическом матче чемпионата Англии побили "вечный" рекорд

суббота, 26 октября 2019, 09:25
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В матче 10-го тура чемпионата Англии "Лестер" на выезде разгромил "Саутгемптон" со счетом 9:0. Эта победа стала самой крупной в гостевых матчах в истории Премьер-лиги.

"Лестер" побил рекорд "Манчестер Юнайтед", который держался с 1999 года. Тогда манкунианцы в гостях победили "Ноттингем Форест" (8:1). Кроме того, "Лестер" повторил рекорд "Манчестер Юнайтед", который в 1995 году одержал самую крупную победу в истории АПЛ над "Ипсвичем" (9:0). Для "Саутгемптона" данное поражение стало самым крупным в истории клуба.

Победу "лисам" принесли хет-трики Варди и Переса, а также голы Чилуэлла, Тилеманса и Мэддисона. "Лестер" повторил достижение "Арсенала", став вторым клубом в истории, игроки которого сделали два хет-трика в одном матче. В 2003 году "канониры" разгромили "Саутгемптон" (6:1), а Пирес и Пеннант забили по три мяча.

Благодаря победе "Лестер" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на пять очков.

"Саутгемптон" – "Лестер" - 0:9 (0:5)
Голы: Чилуэлл (10), Тилеманс (17), Перес (19, 39, 57), Варди (45, 58, 90, с пенальти), Мэддисон (85)

"Саутгемптон": Ганн, Беднарек, Йосида, Вестергор (Данзо, 46), Валери (Армстронг, 70), Уорд-Проуз, Ромеу, Хейбьерг, Бертран, Ингз (Стивенс, 46), Редмонд.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй, 74), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 72), Варди.

Удаление: Бертран (12).

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