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Юная украинская теннисистка вышла в финал Итогового турнира года

суббота, 26 октября 2019, 14:10
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Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал Итогового турнира ITF среди юниорок, который проходит в китайском Чэнду.

В полуфинальном поединке 17-летняя украинка не оставила никаких шансов американке Харрикейн Тайре Блэк. Матч продолжался менее часа и завершился победой Снигур в двух партиях - 6:0, 6:2.

В финале Снигур сыграет с француженкой Дианой Парри, которая является лидером юниорского мирового рейтинга. Поединок состоится 27 октября. Ранее Снигур и Парри встречались между собой один раз. В 2019 году украинка добилась победы в трех сетах.

Напомним, что в этом году Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона. В данный момент она занимает 319-е место во взрослом мировом рейтинге.

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