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"Динамо" опозорилось в матче с одной из худших команд чемпионата Украины: видеообзор

воскресенье, 27 октября 2019, 18:53
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В матче 12-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло вничью со львовскими "Карпатами" со счетом 1:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Олимпийский".

В первом тайме киевляне практически постоянно владели мячом, но до опасных моментов дело почти не доходило. Более того, отличиться могли гости, но Бущан отразил удар Вакуленко с близкого расстояния.

В перерыве в составе "Динамо" произошли две замены и хозяева полетели вперед. На 49-й минуте Цыганков ворвался в штрафную и выкатил мяч под удар Вербичу, который не промахнулся с близкого расстояния. На волне успеха киевляне продолжили атаковать и создали еще несколько опасных моментов. Ближе всех к голу был Шапаренко, но его удар со штрафного пришелся в перекладину. В концовке встречи гости неожиданно сравняли счет. Вышедший на замену Бойчук прострелил вдоль ворот, мяч попал в Шабанова и отскочил в сетку. В компенсированное время Кудрик, возможно, отбил мяч после удара Вербича из-за линии ворот, но арбитр не зафиксировал взятие ворот.

Таким образом, "Карпаты", которые до матча занимали предпоследнее место в турнирной таблице, поднялись на 10-ю позицию. "Динамо" осталось на 2-м месте.

"Динамо" – "Карпаты" - 1:1 (0:0)

Голы: Вербич (49) - Шабанов (85, автогол)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Шапаренко, Гармаш (Шепелев, 79), Сидорчук, Караваев, Цыганков, Родригеш (Вербич, 46), Фран Соль (Беседин, 46).

"Карпаты": Кудрик, Веремиенко, Мартинс, Халль, Вакуленко, Клец (Бойчук, 83), Ди Франко, Назарина, Лоренцен (Гуцуляк, 46), Лях (Понде, 73), Жоао Диого.

Предупреждения: Сидорчук (39), Попов (65), Ди Франко (81), Халль (90).

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