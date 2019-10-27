Динамо - Карпаты: онлайн трансляция

27 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами". Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Карпаты".

Начало встречи в 17:00.

Также смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Динамо" - "Карпаты".

Плеер с видеотрансляцией появится здесь за несколько минут до начала матча.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

12-й тур

ДИНАМО Киев - КАРПАТЫ Львов

Матч обслужит арбитр Дмитрий Кривушкин. В качестве его ассистентов выступят Александр Павлинов и Виталий Сухин.

После 11 туров "Динамо" "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 23 очка. "Карпаты" находятся на последнем, восьмом месте в таблице, имея в активе восемь очков. В первом круге "Динамо" обыграло "Карпаты" на выезде со счетом 2:0.