RU  UA  EN

воскресенье, 27 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Динамо - Карпаты: онлайн трансляция

Динамо сыграет с аутсайдером чемпионата Украины

воскресенье, 27 октября 2019, 00:05
читати статтю українською
Динамо сыграет с аутсайдером чемпионата Украины

27 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами". Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Карпаты".

Начало встречи в 17:00.

Также смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Динамо" - "Карпаты".

Плеер с видеотрансляцией появится здесь за несколько минут до начала матча.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

12-й тур

ДИНАМО Киев - КАРПАТЫ Львов

Матч обслужит арбитр Дмитрий Кривушкин. В качестве его ассистентов выступят Александр Павлинов и Виталий Сухин.

После 11 туров "Динамо" "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 23 очка. "Карпаты" находятся на последнем, восьмом месте в таблице, имея в активе восемь очков. В первом круге "Динамо" обыграло "Карпаты" на выезде со счетом 2:0.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур - прямая трансляция матча 10-го тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Ливерпуля

Шахтер - Александрия: онлайн трансляция

Шахтер Александрия - прямая трансляция матча 12-го тура чемпионата Украины. Смотрите онлайн трансляцию из Харькова

Динамо - Копенгаген - 1:1 Хроника матча, видео голов

Динамо Копенгаген - прямая трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите онлайн-трансляцию из Киева

Новости

26 октября

22:47
Виктор Павлик с сыном стали участниками Х-фактора: что ответили судьи
19:00
Солнечные пляжи Дубая: сколько стоит отдых в Эмиратах в ноябре-декабре
18:20
Жена экс-игрока "Динамо" стала президентом футбольного клуба: фото
18:04
Названа победительница конкурса "Мисс Земля 2019": заняла ли призовое место украинка
16:39
Похудевшая Адель поразила поклонников своей внешностью: фото
16:10
Хватит окопной возни: экс-игрок "Динамо" жестко высказался о войне на Донбассе
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона
Пресс-марафон президента Зеленского
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: