"ГазМяс" в действии: турецкий тренер избил игроков в раздевалке (видео)

Громкий скандал разгорелся в Турции из-за действий главного тренера молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халита Курта.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Согласно информации источника, инцидент произошел в перерыве одного из матчей. Тренер, войдя в раздевалку своей команды, ударил по лицу каждого из футболистов. Сами игроки на действия тренера никак не отреагировали, лишь опустив головы. После этого Курт разразился громкой руганью в адрес подопечных.

После появления ролика в сети тренер, который ранее уже был замечен в проявлении агрессии по отношению к судьям и коллегам, подвергся резкой критике со стороны общественности.

Отметим, что Курта уже сравнили с героем Михаила Галустяна по популярной в свое время юмористической передаче "Наша Russia".

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист был госпитализирован с жуткой травмой после матча Серии А.