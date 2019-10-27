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Известный футболист был госпитализирован с жуткой травмой после матча Серии А: фото

воскресенье, 27 октября 2019, 09:52
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Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил жуткую травму в матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу с "Лечче".

В одном из эпизодов игры 31-летний нападающий "старой синьоры" получил удар в голову от голкипера соперника Габриэла. Футболисту тут же была оказана помощь медицинским штабом клуба, после чего он вернулся на поле и отыграл оставшиеся 10 минут встречи. Однако по завершении матча футболист был госпитализирован для проведения обследования на предмет получения черепно-мозговой травмы.

По словам главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, Игуаин чувствует себя нормально и находится в сознании.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в фантастическом матче чемпионата Англии побили "вечный" рекорд.

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