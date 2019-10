Известный футболист был госпитализирован с жуткой травмой после матча Серии А: фото

Форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил жуткую травму в матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу с "Лечче".

В одном из эпизодов игры 31-летний нападающий "старой синьоры" получил удар в голову от голкипера соперника Габриэла. Футболисту тут же была оказана помощь медицинским штабом клуба, после чего он вернулся на поле и отыграл оставшиеся 10 минут встречи. Однако по завершении матча футболист был госпитализирован для проведения обследования на предмет получения черепно-мозговой травмы.

Gonzalo Higuain has been taken to hospital for tests after a nasty collision during Juventus' draw with Lecce pic.twitter.com/UYO1rhyHy4