Клуб Малиновского устроил голевую феерию в матче чемпионата Италии: видеообзор

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Удинезе" со счетом 7:1.

Гости открыли счет в начале встречи, отличился Окака Чука. Впрочем, "Аталанта" довольно быстро отыгралась благодаря голу Иличича. На 32-й минуте "Удинезе" остался вдесятером после удаления Опоку. После этого оборона гостей буквально развалилась. Муриэль оформил хет-трик, Илилич забил еще один гол, сделав дубль. Также отличились Пашалич и Траоре.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле на 52-й минуте, но результативными действиями не отметился.

"Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Отставание клуба от лидирующего "Ювентуса" составляет три очка.

"Аталанта" – "Удинезе" - 7:1 (3:1)



Голы: Иличич (21, 43), Муриэль (35, с пенальти, 47, 75, с пенальти), Пашалич (52), Траоре (83) - Окака Чука (11)

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Кастань, Гимшити (Малиновский, 52), Толои, Гомес (Барроу, 65), де Рон, Иличич (Траоре, 77), Пашалич, Кьер, Муриэль.

"Удинезе": Муссо, Родриго Бекао, Трост-Эконг, Самир, Опоку, Яяло (Уолас, 84), де Пауль (Фофана, 63), Мандрагора, Сема, Окака Чука (Пуссетто, 46), Лазанья.

Предупреждения: Опоку (8), Гимшити (26), Самир (74), Хатебур (88).

Удаление: Опоку (32).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА