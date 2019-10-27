"Ливерпуль" одержал феерическую победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии: видеообзор

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

Счет был открыт в самом начале встречи. Сон ворвался в штрафную и нанес мощный удар в дальний угол. Алиссон отразил удар, но первым на мяче оказался Кейн, который отправил его в пустые ворота. Хозяева некоторое время приходили в себя, но затем прижали соперника к воротам. Отличные моменты имели Салах, Фирмино и ван Дейк, но голкипер гостей совершил несколько впечатляющих сейвов.

В начале второго тайма Сон вышел один на один, обыграл вратаря, но попал в перекладину. Через несколько минут "Ливерпуль" наказал соперника за расточительность, отличился Хендерсон. Победу красным принес Салах, который реализовал пенальти, назначенный за фол Орье на Мане.

После 10 туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Красные" выиграли 9 матчей из 10-ти и набрали 28 очков. "Тоттенхэм" находится на 11-й позиции в таблице, имея в активе 12 очков.

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" - 2:1 (0:1)

Голы: Хендерсон (52), Салах, (75, с пенальти) - Кейн (2)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 77), Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах (Гомес, 85).

"Тоттенхэм": Гассанига, Роуз, Санчес, Алдервейрелд, Орье (Лукас Моура, 84), Уинкс (Ндомбеле, 63), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 88), Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Сиссоко (36), Роуз (37), Ловрен (50), Александер-Арнолд (64), Ндомбеле (72), Милнер (90).

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