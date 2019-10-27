RU  UA  EN

воскресенье, 27 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 октября

14:31
В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: подробности и кадры с места
14:05
Под Киевом мужчина попытался взорвать знакомых гранатой: фото с места жуткого ЧП
12:34
Украинских топ-политиков превратили в героев комиксов: сеть взорвали забавные "фото"
12:01
Экс-узник Кремля взбудоражил сеть высказыванием о перепалке Зеленского с бойцом ООС
11:36
В России интересно отреагировали на жесткий разговора Зеленского с бойцом ООС
11:12
Тело обнаружили в кустах: в Херсоне загадочно погибла молодая женщина, фото
11:01
Страшная болезнь победила: стало известно о смерти молодого бойца ВСУ, фото
10:27
На Волыни маленький ребенок подхватил опасную болезнь: тревожные данные и видео
09:54
В России в страшном пожаре погибло много детей: видео с места
09:37
Появились неожиданные данные о бойце ООС, с которым Зеленский устроил жесткий разговор
09:01
У киллера, устроившего стрельбу в Харькове, обнаружили арсенал оружия: фото
08:32
Освобожденный из плена украинский моряк отпраздновал свадьбу: яркие фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Один из лучших футболистов мира увел шикарную модель у известного певца: фото

воскресенье, 27 октября 2019, 14:34
переглянути новину українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар обзавелся новой девушкой - американской моделью Натальей Барулих.

Об этом сообщает бразильская пресса.

Интересно, что девушка ушла к футболисту от его друга - известного колумбийского певца Малумы, с которым она совместно проживала последние два года. Отмечается, что именно бразилец стал причиной разрыва отношений пары.

Новая девушка Неймара Instagram Натальи Барулих
1 / 1
Новая девушка Неймара Instagram Натальи Барулих
1 / 1
Новая девушка Неймара Instagram Натальи Барулих
1 / 1
Новая девушка Неймара Instagram Натальи Барулих
1 / 1
Новая девушка Неймара Instagram Натальи Барулих
1 / 1
Новая девушка Неймара Instagram Натальи Барулих
1 / 1
Новая девушка Неймара Instagram Натальи Барулих
1 / 1
Новая девушка Неймара Instagram Натальи Барулих
1 / 1

Ранее в прессе сообщалось, что Неймара и Малуму связывали дружеские отношения. Певец даже получал приглашение от футболиста на празднование его последнего дня рождения.

Барулих является достаточно известной моделью, она попадала на обложки Maxim, Esquire и Cosmopolitan.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист был госпитализирован с жуткой травмой после матча Серии А.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

Шахтер - Александрия: онлайн трансляция

Динамо - Карпаты: онлайн трансляция

Динамо - Копенгаген - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: