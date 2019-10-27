Один из лучших футболистов мира увел шикарную модель у известного певца: фото

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар обзавелся новой девушкой - американской моделью Натальей Барулих.

Об этом сообщает бразильская пресса.

Интересно, что девушка ушла к футболисту от его друга - известного колумбийского певца Малумы, с которым она совместно проживала последние два года. Отмечается, что именно бразилец стал причиной разрыва отношений пары.

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Ранее в прессе сообщалось, что Неймара и Малуму связывали дружеские отношения. Певец даже получал приглашение от футболиста на празднование его последнего дня рождения.

Барулих является достаточно известной моделью, она попадала на обложки Maxim, Esquire и Cosmopolitan.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист был госпитализирован с жуткой травмой после матча Серии А.