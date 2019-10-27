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"Шахтер" сенсационно потерял первые очки в чемпионате

воскресенье, 27 октября 2019, 18:54
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"Шахтер" сенсационно сыграл вничью с "Александрией" в матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 0:0.

"Горняки" были ближе к победе в матче. Самые реальные моменты в их составе не реализовал Мораес. Однако гости тоже не отсиживались в обороне, несколько раз серьезно потревожив Пятова. В итоге - нули на табло.

"Шахтер" потерял первые очки в чемпионате, но продолжает уверенно лидировать в чемпионате.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

12-й тур

ШАХТЕР Донецк - АЛЕКСАНДРИЯ - 0:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Коваленко (Алан Патрик, 59), Степаненко, Тете (Коноплянка, 59), Марлос (Соломон, 74), Тайсон, Мораес.

"Александрия": Панькив, Запорожан (Банада, 59), Дубра, Бабогло, Стецьков, Гречишкин, Довгий, Лучкевич, Третьяков (Бухал, 90), Задерака (Пашаев, 61) — Шастал.

Удаления: Патрик, 76 (неспортивное поведение); Шастал (повторное предупреждение), 84.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Мариуполь" в скандальном матче чемпионата Украины обыграл команду из села.

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