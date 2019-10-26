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"Мариуполь" в скандальном матче чемпионата Украины обыграл команду из села: видеообзор

суббота, 26 октября 2019, 16:04
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В матче 12-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" со скандалом обыграл "Колос" из села Ковалевка со счетом 2:0.. Встреча состоялась в Мариуполе на "стадионе имени Владимира Бойко".

В середине первого тайма произошел очень спорный эпизод. После удара по воротам "Мариуполя" мяч попал в руку игроку азовцев Федорчуку, но арбитр Можаровский не стал назначать 11-метровый. На 39-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Кирюханцева.

В начале второго тайма шикарный шанс упустил Чурко, не сумевший забить из прекрасной позиции. Несмотря на это, "Мариуполю" удалось одержать победу. На 86-й минуте преимущество азовского клуба увеличил Топалов.

Благодаря победе "Мариуполь" опередил "Колос" в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и теперь занимает шестое место.

"Мариуполь" – "Колос" - 2:0 (1:0)
Голы: Кирюханцев (39), Топалов (86)

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Быков (Тищенко, 80), Чоботенко, Дава, Мишнев, Чурко (Топалов, 70), Горбунов (Корниенко, 68), Танковский, Вакула, Федорчук.

"Колос": Волынец, Черноморец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Ильин, Ориховский, Морозко, Смирный (Кизилатеш, 24; Костышин, 77), Нехтий (Кожушко, 66), Милько.

Предупреждения: Ориховский (58), Максименко (78).

Удаление: Максименко (90).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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