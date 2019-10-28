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Азиатский голкипер в течение 90 секунд пропустил два курьезных гола: видео

понедельник, 28 октября 2019, 19:10
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Вратарь японского клуба "Эхиме" Масахиро Окамото пропустил два курьезных гола с центра поля в течение 90 секунд в матче 38-го тура второго дивизиона чемпионата Японии против "Монтедио Ямагата".

На 61-й минуте игрок "Монтедио" Шун Накамура заметил, что Окамато далеко вышел из ворот и мастерски перебросил через него мяч. Второй гол оказался еще более забавным. Тацухиро Сакамото нанес довольно простой удар с отскоком от газона, но голкипер не сумел справиться с ним.

В итоге, "Монтедио Ямагата" одержал победу со счетом 3:0.

Стоит отметить, что для "Эхиме" матч не имел турнирного значения. А вот "Монтедио Ямагата" благодаря победе финишировал на втором месте и завоевал путевку в элитный дивизион.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион мира забил красивый гол в Европе.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: голы

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